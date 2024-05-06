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Журова — о желании НОК Украины отстранить российских гребцов от квалификации: это заказ руководства

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о заявлении НОК Украины об отстранении российских гребцов от участия в отборочных соревнованиях к Играм в Париже.
Журова — о желании НОК Украины отстранить российских гребцов от квалификации: это заказ руководства
  • РИА Новости

«НОК Украины в данном случае, конечно же, выполняет политический заказ руководства своей страны, а иначе как можно понимать такие требования? Они получили заказ, и им надо себя так позиционировать. Если бы они этого не сделали, то их бы просто загнобили», — приводит слова Журовой РИА Новости.

5 мая стало известно, что Украина попросила МОК отстранить российских гребцов от олимпийской квалификации.

Напомним, что девять российских гребцов примут участие в отборочном турнире по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде (Венгрия) 8—9 мая.

Ранее сообщалось, что Журова считает, что предстоящие Олимпийские игры максимально политизированы.

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