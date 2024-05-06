Журова — о желании НОК Украины отстранить российских гребцов от квалификации: это заказ руководства
- РИА Новости
«НОК Украины в данном случае, конечно же, выполняет политический заказ руководства своей страны, а иначе как можно понимать такие требования? Они получили заказ, и им надо себя так позиционировать. Если бы они этого не сделали, то их бы просто загнобили», — приводит слова Журовой РИА Новости.
5 мая стало известно, что Украина попросила МОК отстранить российских гребцов от олимпийской квалификации.
Напомним, что девять российских гребцов примут участие в отборочном турнире по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде (Венгрия) 8—9 мая.
Ранее сообщалось, что Журова считает, что предстоящие Олимпийские игры максимально политизированы.