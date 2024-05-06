«Всячески пытаются помешать»: почему на Украине попросили не допускать российских гребцов к отборочному турниру ОИ-2024

НОК Украины обратился с письмом в МОК и Международную федерацию каноэ, в котором попросил ограничить участие россиян в олимпийском квалификационном турнире в Венгрии. По мнению организации, спортсмены не должны стартовать в соревнованиях двоек, поскольку это командная дисциплина. В Госдуме, комментируя инициативу, заявили, что на Украине в принципе не хотят видеть россиян на ОИ-2024 в любом формате. А журналист Дмитрий Губерниев посоветовал не обращать на эти жалобы никакого внимания.

Гребля на байдарках и каноэ — один из немногих видов, где у россиян есть реальные шансы отобраться и поехать на Олимпийские игры в Париже. 8—9 мая в венгерском городе Сегед состоится европейский квалификационный турнир, и фактически он станет для российских атлетов последней возможностью получить путёвки во Францию.

Однако на Украине и в данной ситуации стремятся изо всех сил вставить им палки в колёса. Как только стал известен состав участников соревнования, Национальный олимпийский комитет страны обратился с официальным письмом в МОК и Международную федерацию каноэ (ICF). Подписи под ним поставили глава НОК Украины Вадим Гутцайт, и. о. министра молодёжи и спорта Матвей Бидный и президент Федерации каноэ Украины Игорь Сливинский.

Соседи остались недовольны даже не самим фактом допуска, а включением россиян в состав двоек. По их мнению, это полностью противоречит рекомендациям МОК, в которых говорится, что россияне и белорусы могут выступать исключительно как нейтральные атлеты и не имеют права стартовать в командных видах. В документе напоминается, что, например, в синхронном плавании им не позволили заявляться в дуэты.

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Подписавшиеся потребовали принять все возможные меры, чтобы представители двух государств вовсе не участвовали в международных соревнованиях, в том числе квалификационных на ОИ-2024.

МОК и ICF пока никак не отреагировали на это обращение, а значит, изменения в стартовые листы не внесены. 1 мая нейтральный статус от международной федерации получили сразу 13 человек. Девять из них поборются за путёвки на Олимпиаду во Франции: Алексей Коровашков, Михаил Павлов, Захар Петров, Олеся Ромасенко, Иван Штыль, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Виталий Ершов и Максим Спесивцев.

При этом генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова подчеркнула, что при оформлении документов не возникло никаких сложностей.

«Проблем с получением виз для участия в отборочном турнире на Олимпиаду у нас не было», — цитирует Исхакову «Матч ТВ».

Важно, что в Сегед отправятся не просто статисты, как в некоторых других видах, а сильнейшие гребцы страны. Например, опытнейший каноист Коровашков брал бронзу ещё на ОИ-2012 в Лондоне. Также в его активе пять наград высшей пробы первенств планеты и девять — чемпионатов Европы.

Его коллега 37-летний Штыль и вовсе старожил отечественной сборной. Он также блеснул на Играх в Великобритании, где стал вторым на дистанции 200 м, уступив только Юрию Чебану. А дебютное золото ЧМ ветеран завоевал в далёком 2006-м в том же Сегеде. Наконец, на заключительном мировом форуме с участием россиян в 2021-м довольствовался бронзой.

Есть в списке и другие заметные фигуры. Например, Спесивцев занял первое место в рейтинге лучших мужчин-байдарочников страны по итогам 2023-го. Петров лидировал у каноистов, а Долгова — у байдарочниц.

В итоге россияне примут участие в следующих дисциплинах:

— байдарки-двойки на 500 м у мужчин — Ершов/Спесивцев;

— байдарки-двойки на 500 м у женщин — Долгова/Черниговская;

— каноэ-двойки на 500 м у мужчин — Павлов/Петров;

— байдарки-одиночки на 1000 м у мужчин — Спесивцев;

— каноэ-одиночка на 1000 м у мужчин — Петров;

— байдарка-одиночка на 500 м у женщин — Черниговская;

— каноэ-одиночка на 200 м у женщин — Ромасенко.

Что касается жалоб украинцев, то до конца непонятно, займут ли в МОК и ICF их позицию. С одной стороны, Международный олимпийский комитет действительно рекомендовал не допускать россиян и белорусов к командным видам. И когда речь идёт, условно, о футболе или хоккее, вопросов не возникает.

Иное дело — соревнования пар, например в фигурном катании или синхронном плавании. А Международная федерация тенниса и вовсе допустила российских атлетов к ОИ в нейтральном статусе не только в одиночном разряде, но и в парном. При этом судьба микста остаётся под вопросом.

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Украинцам же не привыкать отправлять аналогичные послания в МОК. В апреле НОК страны потребовал не пускать на чемпионат Европы в Хорватии 15 российских дзюдоистов: Мадину Таймазову, Инала Тасоева, Яго Абуладзе, Армана Адамяна, Данилу Лаврентьева, Махмадбека Махмадбекова, Михаила Игольникова, Матвея Каниковского, Тамерлана Башаева, Глафиру Борисову, Ксению Галицкую, Дали Лилуашвили, Камилу Бадурову, Элису Старцеву и Рамазана Абдулаева. Якобы они поддерживали проведение специальной военной операции.

В России к очередному гневному обращению соседей отнеслись спокойно. Так, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Украина намеренно старается вставлять палки в колёса.

«Там в принципе всячески пытаются помешать выступать нашим спортсменам, не только в командных дисциплинах. Они хотят добиться, чтобы россиян вообще не оказалось на Олимпиаде в Париже в каком‑либо формате. Мы же знаем, что данные рекомендации не допускать россиян в командных видах соблюдаются в плавании и синхронном плавании. Думаю, и в теннисе в парном разряде украинцы будут добиваться недопуска россиян. Вообще, не понимаю, чего украинская сторона переживает из‑за того, что лишь девять отечественных гребцов поехали на олимпийский отбор. Такое количество ничего не решает», — цитирует Журову «Матч ТВ».

А известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев призвал не обращать внимания на письмо.

«Украина не является организатором отборочного тура Олимпийских игр, который пройдёт в Венгрии. Против они — и хрен с ними. Ну и что? Не надо обращать на них внимания. Нужно продолжать выступать», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».