НОК Украины призвал доносить о нарушении россиянами нейтрального статуса
- РИА Новости
«В случае выявления нарушений условий допуска в Париж, сформулированных исполкомом МОК и/или установленных соответствующими международными спортивными федерациями, рекомендуется зафиксировать факт нарушения нейтрального статуса и рекомендованных условий участия нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, информировать высшее по должности лицо, руководство официальной делегации, соответствующие международные спортивные федерации и оргкомитет Олимпийских игр в Париже», — говорится в заявлении.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Евгения Медведева назвала жестью условия допуска россиян на ОИ в Париже.