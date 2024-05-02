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НОК Украины призвал доносить о нарушении россиянами нейтрального статуса

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины и Министерство молодёжи и спорта страны выступили с призывом к спортсменам доносить о нарушениях россиянами нейтрального статуса на Олимпиаде в Париже.
НОК Украины призвал доносить о нарушении россиянами нейтрального статуса
  • РИА Новости

«В случае выявления нарушений условий допуска в Париж, сформулированных исполкомом МОК и/или установленных соответствующими международными спортивными федерациями, рекомендуется зафиксировать факт нарушения нейтрального статуса и рекомендованных условий участия нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, информировать высшее по должности лицо, руководство официальной делегации, соответствующие международные спортивные федерации и оргкомитет Олимпийских игр в Париже», — говорится в заявлении.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Евгения Медведева назвала жестью условия допуска россиян на ОИ в Париже.

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