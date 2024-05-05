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Журова: Украина добивается того, чтобы россияне вообще не оказались на Олимпиаде

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о заявлении НОК Украины об отстранении российских гребцов от участия в отборочных соревнованиях к Играм в Париже.
Журова: Украина добивается того, чтобы россияне вообще не оказались на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Украина в принципе всячески пытается помешать выступать нашим спортсменам. Они хотят добиться, чтобы россияне вообще не оказались на Олимпиаде в Париже в каком‑либо формате. Думаю, что и в теннисе в парном разряде украинцы будут добиваться недопуска россиян», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

5 мая стало известно, что Украина попросила МОК отстранить российских гребцов от олимпийской квалификации.

Напомним, что девять российских гребцов примут участие в отборочном турнире по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде (Венгрия) 8—9 мая.

Ранее сообщалось, что Журова считает, что предстоящие Олимпийские игры максимально политизированы.

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