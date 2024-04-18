На Украине потребовали не пускать 15 российских дзюдоистов на чемпионат Европы

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины потребовал от МОК и Международной федерации дзюдо (IJF) отстранить 15 российских спортсменов от участия в первенстве Европы.

В заявлении НОК, которое было опубликовано на официальном сайте организации присутствуют фамилии Мадины Таймазовой, Инала Тасоева, Яго Абуладзе, Армана Адамяна, Данилы Лаврентьева, Махмадбека Махмадбекова, Михаила Игольникова, Матвея Каниковского, Тамерлана Башаева, Глафиры Борисовой, Ксении Галицкой, Дали Лилуашвили, Камилы Бадуровой, Элис Старцевой, Рамазана Абдулаева.

Украина обвиняет вышеперечисленных атлетов в поддержке специальной военной операции.

Чемпионат Европы по дзюдо пройдёт в Хорватии с 25 по 28 апреля. Российские спортсмены смогут принять в нём участие в нейтральном статусе.

Турнир является квалификационным состязанием на летние Олимпийские игры в Париже 2024 года.