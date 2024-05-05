Губерниев — об инициативе Украины отстранить российских гребцов: не надо обращать внимания
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- © Maksim Konstantinov
«Украина не является организатором отборочного тура Олимпийских игр, который пройдёт в Венгрии. Против они — и хрен с ними. Ну и что? Не надо обращать на них внимания. Нужно продолжать выступать!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
5 мая стало известно, что Украина попросила МОК отстранить российских гребцов от олимпийской квалификации.
Напомним, что девять российских гребцов примут участие в отборочном турнире по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде (Венгрия) 8—9 мая.
Ранее сообщалось, что 13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус.