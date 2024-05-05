Губерниев — об инициативе Украины отстранить российских гребцов: не надо обращать внимания

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Национального олимпийского комитета (НОК) об отстранении российских гребцов от участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже.

«Украина не является организатором отборочного тура Олимпийских игр, который пройдёт в Венгрии. Против они — и хрен с ними. Ну и что? Не надо обращать на них внимания. Нужно продолжать выступать!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

5 мая стало известно, что Украина попросила МОК отстранить российских гребцов от олимпийской квалификации.

Напомним, что девять российских гребцов примут участие в отборочном турнире по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде (Венгрия) 8—9 мая.

Ранее сообщалось, что 13 гребцов на байдарках и каноэ из России получили нейтральный статус.