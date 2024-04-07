Не заметив отсутствия Садулаева: россияне завоевали восемь квот на Олимпиаду в Париже на квалификационном турнире в Баку

Российские борцы завоевали восемь квот на Олимпиаду на квалификационном европейском турнире в Баку. Сразу четыре лицензии из шести возможных принесли национальной команде девушки, ещё по две — представители греко-римского стиля и вольники. При этом последние теперь будут представлены в Париже во всех весовых категориях. Отдельных слов похвалы заслужил Алихан Жабраилов, в последний момент заменивший в составе Абдулрашида Садулаева. Он одержал победу за явным преимуществом над украинцем Ильёй Архайей. Не возникло проблем и у призёра Игр в Токио Артура Найфонова.

Квалификационный турнир в Баку всю неделю привлекал внимание спортивной общественности из-за недопуска на соревнования двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева. Атлету не выдали нейтральный статус из-за посещения в 2022 году митинг-концерта в «Лужниках» и продолжения сотрудничества с обществом «Динамо». Глава ФСБР Михаил Мамиашвили до последнего вёл переговоры с зарубежными коллегами и пытался как-то изменить данное решение, но дискуссия пока ни к чему не привела.

В итоге добывать путёвку на Олимпиаду в Париже в весе до 97 кг вместо Садулаева пришлось Алихану Жабраилову. Также из представителей вольной борьбы в Азербайджан отправился призёр Игр в Токио и чемпионатов мира Артур Найфонов (до 86 кг). Во всех других категориях национальная команда благодаря усилиям Заура Угуева, Шамиля Мамедова, Заурбека Сидакова и Адбуллы Курбанова уже завоевала квоты ранее — на чемпионате мира.

К счастью, замена в составе сборной в Баку существенно не повлияла на итоговый результат. И с поставленными задачами оба атлета справились. Они без проблем преодолели утреннюю стадию турнира и добрались до полуфиналов. Победы в них, как и на турнире по тхэквондо, было достаточно для получения квоты.

Жабраилову в соперники достался украинец Илья Архайя. Поначалу шла равная борьба, однако в концовке периода россиянин повёл три очка и далее после перерыва довёл дело до технической победы. Не заметил сопротивления оппонента и Найфонов. В схватке с грузином Владимиром Гамкрелидзе он заработал четыре очка уже за первую минуту и далее очень качественно отзащищался, контролируя центр ковра (4:0).

Если в вольной борьбе россияне на турнир в Баку ехали только за двумя лицензиями, то представителям греко-римского стиля и девушкам нужно было добиваться максимального количества квот — 12. До этого отобраться на Олимпиаду на чемпионате мира у них не получилось.

Лучше со своей задачей справились девушки. Они прошли в финалы в четырёх весовых категориях из шести. Свои схватки выиграли призёры чемпионата Надежда Соколова (до 50 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг), а также менее титулованные Наталья Малышева (до 53 кг) и Алина Касабиева (до 62 кг). Причём для последней путь к полуфиналу получился непростым. Как пошутила девушка, болельщики даже придумали ей новую фамилию — Валидолина.

«Просто я была далеко не в идеальной форме. Готовилась к соревнованиям дома и больше занималась залечиванием ноги. Можно сказать, что на ковре с девочками здесь я отработала всего пять дней. А дома больше занималась отработкой, старалась ногу беречь, всё это, конечно, сыграло свою роль», — приводит слова Касабиевой официальный сайт ФСБР.

При этом, говорит спортсменка, даже в этих поединках она была уверена в своей победе. А в полуфинале легко взяла верх над молдаванкой Марианой Чердиварой — 6:1.

«У меня было ощущение, что я не проиграю и каким-то образом возьму эти баллы. В первой схватке со спортсменкой из Румынии посмотрела на часы, когда оставалось 40 секунд, а во второй я даже и не смотрела. Когда тренер крикнул «вставай!», встала и пошла забирать баллы», — призналась Алиса.

Ханум Велиевой победить украинку Манолу Скобельскую (12:0) помогли в том числе и болельщики. По словам спортсменки, в какой-то момент во время поединка они начали скандировать: «Россия!»

Всего две путёвки на Олимпиаду принесли в копилку сборной России представители греко-римского стиля. Только трое из шести спортсменов сумели добраться до главных схваток турнира. Руслан Бичурин и Магомед Муртазалиев выбыли в 1/8 финала, а Адлет Тюлюбаев — на стадии 1/4.

Совсем немного не хватило для завоевания квоты Анвару Аллахьярову. В весе до 60 кг он уступил очень серьёзному сопернику — турку Энесу Басару. Россиянин сразу же пошёл вперёд, пытаясь отключить руку оппонента и держать центр ковра. Однако во втором периоде противник перехватил инициативу, совершив два активных действия, и со счётом 5:2 забрал олимпийскую лицензию.

Милад Алирзаев в весе до 87 кг встречался с белорусом Кириллом Маскевичем. Получился поединок двух «нейтральных» спортсменов. Вплоть до самой концовки в схватке шла упорная борьба. Только за полторы минуты до конца второго периода россиянин сумел выйти вперёд, вытолкнув оппонента с ковра. Это очко и принесло ему квоту на Игры в Париже.

А вот в победе двукратного призёра Олимпиады Сергея Семёнова, пожалуй, никто не сомневался. Хотя ему пришлось бороться с хозяином турнира — Бекой Канделаки, поэтому зрители в этой схватке точно поддерживали соперника. Однако россиянин заставил понервничать своих болельщиков только в первом периоде. На перерыв он уходил с преимуществом в очко, а после вытолкнул соперника с ковра и повёл 4:2. С таким счётом спортсмены и закончили схватку.

Таким образом, во всех стилях суммарно сборная России в Азербайджане завоевала восемь квот, помимо уже четырёх имеющихся. Оставшиеся шесть национальная команда постарается забрать ещё на одном квалификационном турнире в Стамбуле, который пройдёт с 9 по 12 мая. При этом, как постоянно повторяет глава ФСБР Михаил Мамиашвили, коллектив ещё не принял окончательного решения, поедут ли борцы в Париж.