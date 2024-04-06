В Кремле ответили на предложение Винер о неучастии россиян в Олимпиаде-2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о предложении главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер.

«Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение. Безусловно, неприемлемо, когда спортсменов заставляют отрекаться от чего-то, и тогда это всё приобретает другую окраску. Но мы исходим из того, что МОК обещал не заставлять ничего подписывать, такие заявления были из МОК, и мы их слышали. Поэтому каждый спортсмен, каждая федерация самостоятельно принимает решение», — цитирует Пескова РБК.

26 марта Винер раскритиковала спортсменов за решение ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе и заявила: «Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Игры».

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Винер высказала мнение, что решение о неучастии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже должен принять специальный совет.