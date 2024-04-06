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Винер: нужно создать совет, который примет решение по неучастию России в ОИ-2024

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказала мнение, что решение о неучастии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже должен принять специальный совет.
Винер: нужно создать совет, который примет решение по неучастию России в ОИ-2024
  • РИА Новости

«Я всегда говорила, что спорт — это война, только с мирным исходом, там идёт конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные и выигрывают. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Рыба гниёт с головы, а чистят её с хвоста. Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение», — цитирует Винер РИА Новости.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Песков заявил, что неготовность МОК отмежеваться от политики наносит ущерб олимпийскому движению.

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