Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что неготовность МОК отмежеваться от политики наносит ущерб олимпийскому движению.

«Не можем согласиться, конечно, с отношением господина Баха к планам России по проведению крупных международных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт. И в целом, наверное, неготовность и нежелание руководителя МОК отмежеваться от политики. Вот что наносит главный ущерб олимпийскому движению», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Васильев назвал Баха негодяем, готовым сжигать всё на своём пути ради денег.