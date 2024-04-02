Васильев назвал Баха негодяем, готовым сжигать всё на своём пути ради денег

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.

«Уже года четыре говорю о том, кем является Бах. Он войдёт в историю как разрушитель олимпийского движения, которое при нём прекратит своё существование в нынешнем виде. Обычный негодяй, который ради денег готов сжигать всё на своём пути», — цитирует Васильева РИА Новости.

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что российские гребцы отказались от участия в Олимпиаде.