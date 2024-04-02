Российские гребцы отказались от участия в Олимпиаде

Российские гребцы не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации гребного спорта России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали Томаса Баха подать в отставку после разговора с пранкерами.