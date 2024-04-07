Красных: большинство россиян против участия наших спортсменов в парижских Играх

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в плавании Александр Красных заявил, что, согласно опросам, которые он видел в интернете, большинство россиян против выступления соотечественников на Играх в Париже в нейтральном статусе.

«Новость о пловцах, которые не поедут на Олимпиаду? Видел, почитал на разных ресурсах, что люди думают на этот счёт. Я видел опросы в группах, анонимные, видел, что подавляющее число голосов против участия наших спортсменов на Олимпиаде», — цитирует Красных «Матч ТВ».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Александр Жуков назвал слова мэра Парижа о нежелании видеть россиян на ОИ хамским поведением.