«Пусть живут с этим подлым и трусливым поступком»: МОК не допустил борца Садулаева к квалификации на Олимпиаду в Париже

Комиссия МОК не допустила россиянина Абдулрашида Садулаева к участию в европейской квалификации на Олимпийские игры в Париже, которая стартует 5 апреля в Баку. Как сообщается на сайте UWW, во время проверки было обнаружено, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе «поддерживал СВО и всё ещё состоит в обществе «Динамо». Серьёзные проблемы с участием в квалификации также возникли у нескольких представителей национальной команды и тренеров. По словам главы ФСБР Михаила Мамиашвили, спортсмен всё равно отправится в Азербайджан, поскольку в федерации сохраняют надежду всё же решить вопрос до начала соревнований.

Обстановка вокруг грядущей Олимпиады в Париже и участия в ней россиян становится всё жарче. В своём первом релизе об условиях допуска российских спортсменов к Играм-2024 МОК подчёркивал, что доверяет международным федерациям и оставляет за ними право выдавать атлетам нейтральный статус согласно рекомендациям.

Однако в начале 2024 года всё изменилось. На заседании исполкома организации, состоявшемся 19 марта, было принято решение о создании специальной комиссии из трёх человек, в которую вошли вице-президент МОК Николь Хевертц, двукратный чемпион НБА Пау Газоль и олимпийский чемпион по настольному теннису Ю Сын Мин. Задача этой структуры — проверить кандидатов на участие в Олимпиаде из России и Белоруссии на соответствие всем критериям, озвученным МОК.

Начало работы комиссии одними из первых почувствовали на себе российские борцы. В пятницу, 5 апреля, в Баку стартует европейская квалификация на Игры в Париже, но в ней снова не сможет принять участие двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев, на протяжении многих лет являющийся одним из лидеров национальной команды. На его счету, помимо золота Токио и Рио-де-Жанейро, пять побед на чемпионатах мира.

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И если на февральский ЧЕ Садулаев не попал по условно объяснимой причине (его не пустили в Бухарест из-за проблем с визой), то теперь всё предельно прозрачно. МОК заблокировал Абдулрашиду возможность бороться на квалификационных соревнованиях, несмотря на протесты Объединённого мира борьбы (UWW). И только благодаря хорошим отношениям с международной федерацией спортсмена удалось в кратчайшие сроки заменить на Алихана Жабраилова. Это немаловажно, поскольку путёвки на Игры, которые будут завоёваны в Баку, не именные.

«Международный олимпийский комитет после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. К сожалению, в них оказался двукратный победитель Олимпийских игр, капитан нашей команды Абдулрашид Садулаев. Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям: в «Афине» (внутренняя система регистрации борцов. — RT) у него стоит запрет от МОК... Я хочу подчеркнуть: решение по недопуску Садулаева принял именно МОК, UWW же, наоборот, делал всё возможное, чтобы Садулаев боролся», — приводит слова президента ФСБР Михаила Мамиашвили официальный сайт федерации.

Формально у МОК, если исходить из всех рекомендаций, было минимум два основания не дать Садулаеву нейтральный статус: он продолжает выступать за «Динамо», а в марте 2022 года участвовал в митинг-концерте в «Лужниках». И организация этим воспользовалась. Поэтому, как отметила обозреватель RT Елена Вайцеховская, вряд ли стоит удивляться такому решению.

«Когда речь заходит о профессии, наверное, всё-таки правильнее уметь просчитывать собственные действия и возможные последствия. Как в борьбе, кстати: поставили тебя в партер — сразу резко вырастает вероятность, что соперник тебя «накатит» и ты потеряешь баллы. А с ними, возможно, медаль. Возможно, олимпийскую, — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале. — Я в данном случае про ситуацию с двукратным олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым, которого уже окончательно лишили шанса поехать на Игры в Париж и бороться там за третье золото. Жаль мне спортсмена? Безумно. Удивлена ли я? Ни разу».

При этом, по мнению двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Светланы Ишмуратовой, остальным спортсменам также не нужно ждать от МОК снисхождения.

«Уже было сказано: спортсмены «в погонах» не будут допущены к ОИ... Даже если предположить, что Абдулрашиду дали возможность приехать на соревнования, ему пришлось бы подписывать гнусные бумажки. Не думаю, что он пошёл бы на это», — сказала «Матч ТВ» представитель общества ЦСКА.

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Причём, как оказалось, серьёзные проблемы с участием в квалификации не только у Садулаева, но и у ряда других борцов национальной команды.

«Вопросы по Мусе Евлоеву, Сергею Кутузову и Сергею Степанову — двукратному чемпиону России. Не имею пока никакой внятной позиции, почему и на каком основании группой «товарищей» принимается решение об их недопуске. Это отсутствие старта — каждый борец знает, что это за собой влечёт. Плюс главные тренеры Гоги Когуашвили и Хаджимурат Гацалов, которые пока туристами ездят. Эти вопросы требуют решения», — сказал ТАСС Мамиашвили.

Под угрозой получить бан от МОК находятся ещё два спортсмена: олимпийские чемпионы Заур Угуев и Заурбек Сидаков. Оба, как и Садулаев, присутствовали на митинг-концерте в 2022 году, а выступают они за «Динамо» и ЦСКА соответственно. Однако на квалификацию в Баку борцы не поехали, так что комиссия их, возможно, просто не проверяла.

Сейчас федерация формулирует свою позицию и аргументы в защиту Садулаева и остальных спортсменов. Несмотря на запрет, Абдулрашид полетит в Баку, поскольку остаётся надежда решить вопрос с допуском до начала соревнований.

«Опыт у нас в этом направлении, к сожалению, есть. Не исключаю, что мы будем услышаны... Имеющиеся проблемы не придают оптимизма, но не исключают возможности их решения», — сказал Мамиашвили «Чемпионату».

Важно отметить: участие россиян в квалификационном турнире и наличие четырёх квот, завоёванных ранее, не говорит о том, что они точно поедут на Олимпиаду. Окончательное решение по участию в Играх ещё не принято.

«На текущий момент перед всеми российскими борцами стоит понятная задача — добрать путёвки на Олимпийские игры по спортивному принципу. А после мы уже взвесим все за и против и будем принимать решение, стоит ли ехать в Париж», — добавил Мамиашвили.

Комментируя ситуацию, директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов отметил, что таким образом, как и перед Олимпиадой в Пхёнчхане, соперники чужими руками просто убирают сильных конкурентов.

«Признаюсь, не ожидал такого решения. До последнего верил в спортивные резоны, здравый ум, порядочность и ответственность облечённых властью. Но нет... Вот так расчищают себе пьедесталы и президиумы, используя полезных идиотов. Что ж, через это тоже надо пройти, переболеть и победить. А пока пусть они живут с этим подлым и трусливым поступком, лихорадочно ищут и не находят ему оправдания ни для себя, ни в глазах борцовского мира», — написал Брюсов в своём Telegram-канале.