«Радостно, когда появляются новые имена»: российские борцы завоевали 14 медалей на чемпионате Европы

Сборная России по борьбе завоевала 14 медалей на завершившемся в Бухаресте чемпионате Европы. Несмотря на отсутствие ряда лидеров из-за проблем с визами, национальная команда заняла третье место по общему числу наград и четвёртое — по золотым. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись вольники Абасгаджи Магомедов и Ахмед Усманов, а также представитель греко-римского стиля Сергей Семёнов, который справился в финале с титулованным турком Рызой Каяалпом. А Магомед Мартазалиев, Анвар Аллахьяров и Гаджимурад Рашидов стали призёрами континентального первенства в новых для себя весовых категориях.

В отсутствие Угуева и Садулаева

В Бухаресте завершился чемпионат Европы по борьбе. Сборная России на нём выступала в нейтральном статусе и сумела завоевать 14 медалей: три золотые, четыре серебряные и семь бронзовых. Это четвёртый результат в общем зачёте турнира, который выиграла команда Турции (7 — 5 — 3). Такое количество наград — очень неплохой результат с учётом всех трудностей, с которыми пришлось столкнуться спортсменам и тренерскому штабу.

Так, на соревнованиях не обошлось без скандала. В Румынию уже на границе не пустили олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева. У представителя вольного стиля были виза и все необходимые документы, однако его отправили домой. Теперь лидер национальной команды, пока не имеющий квалификации на Игры в Париже, готовится к другим отборочным турнирам. Следующий пройдёт в Азербайджане 4—7 апреля.

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«На сегодняшний день никаких препятствий для его участия в соревнованиях нет. Но сейчас нет никаких установленных правил, о которых можно было бы говорить, обсуждать нечего. Вчера его не пустили в Румынию, несмотря на наличие визы, а завтра они могут ещё что-нибудь придумать и в чём-то нас ограничить. Но мы готовимся ко всему — как в спортивном плане, так и во всех остальных аспектах», — подчеркнул глава ФСБР Михаил Мамиашвили в интервью РИА Новости.

Не поехал в Бухарест и олимпийский чемпион Заур Угуев. В отличие от Садулаева, ему просто не выдали визу. По тем же причинам не оказалось в заявке Артура Найфонова и Давида Баева. А первый номер мирового рейтинга Заурбек Сидаков пропустил старт из-за травмы. Поэтому состав сборной по вольной борьбе перед визитом в Румынию претерпел существенные изменения. Всего на турнир попали восемь человек. Но, несмотря на отсутствие ряда лидеров, в этой дисциплине у россиян два золота, серебро и две бронзы.

Впервые в карьере чемпионом Европы стал Ахмед Усманов, одержавший победу в категории до 79 кг. В решающей схватке чемпион мира оказался сильнее Магомедхабиба Кадимагомедова, представляющего сборную Белоруссии. Примечательно, что в финале сошлись два нейтральных атлета.

Поддержал соотечественника и Абасгаджи Магомедов. Второй номер мирового рейтинга на ЧМ-2023 в Белграде остановился в шаге от высшей ступени пьедестала почёта, уступив американцу Виталию Аруджау. Однако на этот раз не оставил шансов албанцу Зелимхану Абакарову — 7:4.

Гаджимурад Рашидов стал обладателем серебряной медали. Двукратный чемпион Европы финал с Исламом Даудовым провёл пассивно и потерпел поражение — 1:2. При этом спортсмен выступал в новой для себя категории. Предыдущие победы на континентальных первенствах вольник одержал в весе до 57 кг (2016 год) и до 61 кг (2018 год), а теперь — до 65 кг.

Бронзу в воскресенье завоевал юный Имам Ганишев. В октябре спортсмен принял участие в молодёжном чемпионате мира и вот отправился на взрослый турнир, заменив в весе до 74 кг не получившего визу Баева. Дебют можно записать атлету в актив. В малом финале россиянин победил Мурада Курамагомедова, представляющего Венгрию. Ещё одно третье место у опытного Магомеда Курбанова. 31-летний россиянин справился в поединке за бронзу с Денисом Сахалюком, положив соперника на лопатки.

У женщин в спортивной борьбе единственную медаль — бронзовую — завоевала Милана Дадашева. В схватке за третье место она победила Оксану Ливач. Поединок получился очень напряжённым. А его кульминация наступила при счёте 16:15. Судьи долго разбирали эпизод, в котором соперница перекинула россиянку из партера, но в итоге посчитали, что это действие было совершено после окончания времени поединка и присудили победу отечественной спортсменке. После схватки девушки ожидаемо не пожали друг другу руки, а Ливач не смогла сдержать слёз.

Причём 28-летняя россиянка никак не может преодолеть барьер малого финала. Ранее на чемпионатах Европы она уже дважды поднималась на третью ступень пьедестала почёта — в 2018 и 2020 годах.

Золото Семёнова

Чуть больше наград, чем вольники, принесли России представители греко-римского стиля — восемь. И если бы национальная сборная участвовала в общекомандном зачёте, она бы уверенно его возглавила, набрав 159 баллов. Но в официальном рейтинге победила Турция (147), а в тройку вошли Азербайджан (142) и Армения (99).

Единственное золото в этом виде борьбы завоевал Сергей Семёнов в весе до 130 кг. В финале чемпион мира 2019 года встретился с титулованным турком Рызой Каяалпом. Поединок завершился при счёте 4:2 в пользу россиянина, когда тот бросил соперника на спину, сделав туше.

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«Сергей — очень опытный борец. Когда он находится в нормальном состоянии, на многое способен. И он это уже не однажды доказывал. Для него самое главное — более бережно относиться к своему здоровью, и тогда у него всё будет нормально», — заявил Мамиашвили.

При этом наград высшей пробы могло быть и больше. Помимо Семёнова, в финалы пробились ещё три спортсмена. В весе до 67 кг за победу боролся Руслан Бичурин. Увы, дебютант чемпионата Европы в решающей схватке не справился с действующим обладателем титула, а также двукратным призёром чемпионата мира — Хасратом Джафаровым из Азербайджана.

Впервые выступал на первенстве континента и Ислам Алиев. Тем не менее 22-летний спортсмен сумел добраться до финала в весе до 82 кг, в котором проиграл турку Альперену Берберу — 3:4. Причём арбитры несколько раз делали пересмотр результатов, однако всё же отдали победу сопернику.

Ещё сложнее пришлось Магомеду Муртазалиеву. Мало того, что он впервые попал на столь крупный турнир, так ещё и был вынужден выступать в более тяжёлой для себя категории. Обычно он борется в весе до 87 кг, а в этот раз поднялся на 10 кг.

Поэтому даже выход в финал для юноши — огромное достижение. В решающей схватке 22-летний спортсмен не справился с намного более опытным армянином Артуром Алексаняном (3:6), который является шестикратным победителем европейского турнира.

Бронзовые медали также в активе Садыка Лалаева (до 60 кг), Нарека Оганяна (до 72 кг), Адлета Тюлюбаева (до 77 кг) и Анвара Аллахьярова (до 63 кг). Причём последний, как и Муртазалиев, обычно выступает в более лёгкой категории — до 60 кг.

Так что совсем неудивительна реакция Мамиашвили на результаты чемпионата Европы. По мнению главы ФСБР, такое количество наград — успех отечественного коллектива.

«Для девяти из десяти наших спортсменов выступление на чемпионате Европы можно считать дебютом, поскольку многим из них от 20 лет до 21 года, а они уже стали призёрами международного турнира. Конечно, мы очень удовлетворены их результатами и поздравляем борцов и тренеров с этим успехом. Всегда очень радостно, когда наряду с уже состоявшимися атлетами появляются такие новые имена, как Алиев, Бичурин или Муртазалиев, на котором сказалась нехватка опыта в финале с прославленным олимпийским чемпионом Артуром Алексаняном», — сказал Мамиашвили RT.