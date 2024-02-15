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Украинка расплакалась после поражения от россиянки на ЧЕ по борьбе

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Украинка Оксана Ливач после поражения от Миланы Дадашевой из России в поединке за бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе 2024 года в Бухаресте не смогла сдержать эмоций.

26-летняя спортсменка из Украины расплакалась после того, как упустила возможность завоевать бронзу.

Поединок в весовой категории до 50 кг завершился со счётом 17:15 в пользу россиянки. После окончания боя спортсменки не пожали друг другу руки.

28-летняя Дадашева завоевала третью бронзу европейского первенства в карьере. На её счету также есть серебро молодёжного чемпионата мира.

Первенство Европы проходит в Бухаресте с 12 по 18 февраля.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Свищёв считает неприемлемым решение об отказе во въезде в Румынию двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву для участия в чемпионате Европы.

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