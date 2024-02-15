Свищёв — об отказе Садулаеву во въезде в Румынию: это полнейший беспредел

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв считает неприемлемым решение об отказе во въезде в Румынию двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву для участия в чемпионате Европы 2024 года.

«Это полнейший беспредел. Ему выдали румынскую визу и при этом отказали. Страна — организатор чемпионата мира должна принести извинения как минимум», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он уверен, что Министерство иностранных дел и российский посол в Румынии «должны сейчас в эту неприятную ситуацию погрузиться».

«Если визу выдала страна, значит, они обязаны обеспечить визовую поддержку. Это некрасивое поведение, которое должно быть исправлено. Я не вижу других причин, кроме как политических», — добавил Свищёв.

В коллекции 27-летнего Садулаева, помимо двух золотых медалей Олимпиады, пять побед на чемпионатах мира и четыре на чемпионатах Европы.

Российские вольники выступят на чемпионате Европы вдевятером. Визы также не получили Заур Угуев, Курбан Шираев, Давид Баев, Халид Яхиев, Артур Найфонов и Абдулла Курбанов.

Первенство Европы проходит в Бухаресте с 12 по 18 февраля.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал ущербной ситуацию с невыдачей виз российским борцам.