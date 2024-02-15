RT в Telegram
Подпишись

Свищёв — об отказе Садулаеву во въезде в Румынию: это полнейший беспредел

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв считает неприемлемым решение об отказе во въезде в Румынию двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву для участия в чемпионате Европы 2024 года.

«Это полнейший беспредел. Ему выдали румынскую визу и при этом отказали. Страна — организатор чемпионата мира должна принести извинения как минимум», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он уверен, что Министерство иностранных дел и российский посол в Румынии «должны сейчас в эту неприятную ситуацию погрузиться».

«Если визу выдала страна, значит, они обязаны обеспечить визовую поддержку. Это некрасивое поведение, которое должно быть исправлено. Я не вижу других причин, кроме как политических», — добавил Свищёв.

В коллекции 27-летнего Садулаева, помимо двух золотых медалей Олимпиады, пять побед на чемпионатах мира и четыре на чемпионатах Европы.

Российские вольники выступят на чемпионате Европы вдевятером. Визы также не получили Заур Угуев, Курбан Шираев, Давид Баев, Халид Яхиев, Артур Найфонов и Абдулла Курбанов. 

Первенство Европы проходит в Бухаресте с 12 по 18 февраля.

Ранее глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал ущербной ситуацию с невыдачей виз российским борцам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить