Мамиашвили — о невыдаче виз российским борцам: стоит задача нас изолировать

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал ущербной ситуацию с невыдачей виз российским борцам.

«Да, некоторым ребятам и девочкам визы не дали. Стоит задача нас изолировать. Ущербная, подленькая политическая стратегия. У нас будут сильные составы в любом случае», — заявил Мамиашвили ТАСС.

Турнир пройдёт с 12 по 18 февраля в Бухаресте. На данный момент из 30 спортсменов, которые должны выступить на соревнованиях в Румынии, визы получили только 18.

Ранее сообщалось, что российские борцы получат визы для поездки в Румынию на чемпионат Европы в начале следующей недели.