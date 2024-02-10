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Мамиашвили — о невыдаче виз российским борцам: стоит задача нас изолировать

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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал ущербной ситуацию с невыдачей виз российским борцам.
Мамиашвили — о невыдаче виз российским борцам: стоит задача нас изолировать
  • РИА Новости

«Да, некоторым ребятам и девочкам визы не дали. Стоит задача нас изолировать. Ущербная, подленькая политическая стратегия. У нас будут сильные составы в любом случае», — заявил Мамиашвили ТАСС.

Турнир пройдёт с 12 по 18 февраля в Бухаресте. На данный момент из 30 спортсменов, которые должны выступить на соревнованиях в Румынии, визы получили только 18. 

Ранее сообщалось, что российские борцы получат визы для поездки в Румынию на чемпионат Европы в начале следующей недели.

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