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РИА Новости: российские борцы получат визы для поездки на ЧЕ в начале недели

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Российские борцы получат визы для поездки в Румынию на чемпионат Европы в начале следующей недели.

Паспорта российских вольников находятся в визовом центре, сообщает источник РИА Новости. 

9 февраля глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что не у всех российских спортсменов есть визы за несколько дней до старта чемпионата Европы по спортивной борьбе.

Турнир пройдёт с 12 по 18 февраля в Бухаресте. На данный момент визы получили 18 спортсменов из 30, которые должны выступить на соревнованиях в Румынии. 

Ранее Мамиашвили раскритиковал решение сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться с командами из России и Белоруссии.

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