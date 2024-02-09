РИА Новости: российские борцы получат визы для поездки на ЧЕ в начале недели

Российские борцы получат визы для поездки в Румынию на чемпионат Европы в начале следующей недели.

Паспорта российских вольников находятся в визовом центре, сообщает источник РИА Новости.

9 февраля глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что не у всех российских спортсменов есть визы за несколько дней до старта чемпионата Европы по спортивной борьбе.

Турнир пройдёт с 12 по 18 февраля в Бухаресте. На данный момент визы получили 18 спортсменов из 30, которые должны выступить на соревнованиях в Румынии.

Ранее Мамиашвили раскритиковал решение сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться с командами из России и Белоруссии.