Мамиашвили — о решении Латвии: чем ничтожнее статус страны, тем они злее

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили раскритиковал решение сейма Латвии запретить своим спортсменам соревноваться с командами из России и Белоруссии.

«Маски сброшены. С этим придётся жить. К сожалению, чем ничтожнее, чем ущербнее, без обиды, статус страны, в политическом, экономическом, спортивном плане, тем они злее и агрессивнее», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе подчеркнул, что «надо быть сильными, чтобы к такому маразму отнестись с понимаем».

«Я убеждён, что это не мнение тех, в чей адрес это направлено, речь о спортсменах страны. Я убеждён, что основная масса хочет состязаться в честной борьбе, общаться. Задача руководителям этих стран поставлена, это оголтелое отношение», — добавил Мамиашвили.

Сейм Латвии 1 февраля запретил национальным сборным на законодательном уровне соревноваться с россиянами и белорусами. Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. При этом закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх, на которых могут выступить спортсмены из России и Белорусии.

Ранее Мамиашвили заявил, что Латвия пытается добиться максимальной изоляции России.































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