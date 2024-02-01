Мамиашвили заявил, что Латвия пытается добиться максимальной изоляции России

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о решении парламента Латвии запретить спортсменам состязаться с командами из России и Белоруссии.

«Понятно, что Латвия сейчас пытается добиться максимальной изоляции нашей страны по всем направлениям. Они боятся общения людей после игр, ведь по телевидению и в социальных сетях можно говорить одно, но в беседе с живыми людьми вскрывается правда, когда они видят друг друга», — заявил Мамиашвили RT.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе напомнил, что в Красноярске прошёл международный турнир памяти Ивана Сергеевича Ярыгина, на который приехали представители 24 стран.

«Это серьёзная цифра, и, мало того, тренеры и спортсмены приехали не только поучаствовать, но и отдать дань памяти этому легендарному человеку, являющемуся достоянием всей мировой борьбы», — заключил Мамиашвили.

Сейм Латвии 1 февраля запретил национальным сборным на законодательном уровне соревноваться с россиянами и белорусами. Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. При этом этот закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх, на которых могут выступить спортсмены из России и Белорусии.

Ранее сообщалось, что Ирина Роднина сравнила с цирком решение Латвии запретить состязаться со спортсменами из России.