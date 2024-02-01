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Роднина сравнила с цирком решение Латвии запретить состязаться со спортсменами из России

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина раскритиковала решение сейма Латвии запретить спортсменам соревноваться со сборными из России и Белоруссии.
Роднина сравнила с цирком решение Латвии запретить состязаться со спортсменами из России
  • РИА Новости

«Это их дело. Можно подумать, что они где-то очень сильно с нами соревнуются. А чего мы удивляемся? За несколько десятилетий, в которых они стали самостоятельным государством, мы нагляделись всякого, что даже в цирк ходить не надо», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

1 февраля стало известно, что сейм Латвии запретил своим сборным соревноваться с россиянами и белорусами.

Это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. Отмечается, что данный закон не регулирует участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх.

Ранее глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже.



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