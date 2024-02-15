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Олимпийскому чемпиону Садулаеву отказали во въезде в Румынию на чемпионат Европы

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву отказали во въезде в Румынию в аэропорту Бухареста.

«Садулаеву отказали во въезде в аэропорту Бухареста. Со слов офицеров, которые приняли решение не пускать его, у них вызвала сомнение виза Абдулрашида. Но Садулаев до прилёта в Румынию по этой визе уже был в шенгенском пространстве», — заявил Мамиашвили «Матч ТВ». 

Российские вольники выступят на чемпионате Европы вдевятером. Визы также не получили Заур Угуев, Курбан Шираев, Давид Баев, Халид Яхиев, Артур Найфонов и Абдулла Курбанов. 

Турнир проходит с 12 по 18 февраля в Бухаресте. 

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по вольной борьбе Заур Угуев пропустит чемпионат Европы из-за отказа в выдаче визы.

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