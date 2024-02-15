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Гацалов: ребята расстроились, узнав, что борца Садулаева не пустили в Румынию

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов признался, что в команде были расстроены отказом двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву во въезде в Румынию для участия в чемпионате Европы.

«Ему неприятно из-за сложившейся ситуации. Приехал уже в Румынию, прямо на границе не пустили из-за визы. Мы со своей стороны всё возможное сделали. Но ничего, это жизнь, такое случается. Ребята в команде расстроились, но при этом каждый отвечает за себя, за свой вес. Все готовятся на позитиве», — заявил Гацалов РИА Новости. 

15 февраля президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что Садулаеву отказали во въезде в Румынию в аэропорту Бухареста. Со слов офицеров, у них вызвала сомнение виза Абдулрашида, однако борец по имеющейся визе уже был в шенгенском пространстве.

Российские вольники выступят на чемпионате Европы вдевятером. Визы не получили Заур Угуев, Курбан Шираев, Давид Баев, Халид Яхиев, Артур Найфонов и Абдулла Курбанов. 

Турнир проходит с 12 по 18 февраля в Бухаресте. 

Ранее Садулаеву отказали во въезде в Румынию на чемпионат Европы. 

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