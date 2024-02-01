«Ненависть на национальной почве»: сейм Латвии запретил национальным сборным играть с командами из РФ и Белоруссии

Сейм Латвии принял закон, запрещающий национальным сборным страны по игровым видам спорта соревноваться с командами из России и Белоруссии независимо от того, выступают ли они под своим флагом или под нейтральным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это проявлением ненависти на национальной почве. Павел Колобков ждёт реакции от Международного олимпийского комитета, так как подобные решения считаются вмешательством в дела спортивных организаций и противоречат Олимпийской хартии. В свою очередь, Владимир Плющев и Светлана Журова считают, что латвийцы таким образом ударили по своим же атлетам.

Сейм Латвии принял поправки к закону о спорте, которые вводят запрет для сборных страны на состязания с россиянами и белорусами в игровых видах спорта. Соответствующее ограничение будет действовать вне зависимости от статуса соперников — будут ли они выступать под своими флагами или под нейтральными.

Политики подчёркивают, что это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. Другой, не менее важной причиной служит желание латвийской стороны обезопасить себя от штрафных санкций со стороны международных спортивных федераций из-за отказа играть с командами России или Белоруссии. По словам председателя подкомитета по спорту Дависа Мартиньша Даугавиетиса, в последнее время некоторые организации делают шаги по возвращению представителей обеих стран на мировую арену и может сложиться ситуация, когда Латвия попадёт в одну группу с одной из них.

В случае отказа от игр латвийские команды получали бы техническое поражение либо штраф, но, если норма будет закреплена законодательно, федерации будут вынуждены считаться с этим, уверен законотворец. При этом поправки к закону не касаются выступления латвийских команд на Олимпийских играх — в этом случае решение будет оставаться за Национальным олимпийским комитетом.

Очередное проявление русофобской политики было встречено в России с критикой. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг сейма нацизмом.

«Это проявление расизма — ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде», — цитирует Захарову «Чемпионат».

По мнению бывшего министра спорта Павла Колобкова, подобные поступки не должны проходить незамеченными со стороны Международного олимпийского комитета. Он подчеркнул, что своим законом Латвия вмешивается в дела общественных спортивных организаций.

«МОК не просто должен выступить, он должен автоматически вынести санкции. Если этого не произойдёт, Международный олимпийский комитет распишется в своей политизированности, трусости и предвзятости. Министерство спорта Украины уже пыталось сделать что-то подобное, но МОК по этому поводу выступил, и украинцы быстро отменили свои решения, понимая, что они на пороге дисквалификации», — цитирует олимпийского чемпиона по фехтованию ТАСС.

В свою очередь, депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что Латвия ударила таким образом по своим же спортсменам, которые не имеют возможности защитить свои права и пожаловаться на правительство. По её убеждению, в ситуацию должны вмешаться сторонние организации.

Одним из тех видов спорта, где россияне и латвийцы встречались на международной арене достаточно регулярно, был хоккей. По мнению бывшего тренера отечественной хоккейной команды Владимира Плющева, запрет на игры с Россией с их стороны — полнейшая глупость, которая, однако, даже не стоит внимания.

«В общем-то, нам это по барабану. Они лишают себя возможности конкурировать на очень высоком уровне в различных видах спорта и развиваться на мировой арене. Ну а мы от этого соперничества ничего, по сути, и не имели. Можно ли назвать это ударом по собственным спортсменам? Наверное, есть виды спорта, в которых они всё же могли бы конкурировать с нами и расти, тем более территориально наши страны довольно близки и тут также есть экономические составляющие. А отвергать ближайшего соседа — это глупость и, в общем-то, сделано от слабости», — заявил Плющев RT.

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А в Белорусской федерации футбола даже в какой-то степени обрадовались такой принципиальной позиции бывшего советского государства, хотя и назвали её странной.

«Это их мнение, их решение. Мы готовы играть со всеми. Если политическое руководство Латвийской Республики пытается с помощью политики ограничить спорт, тем самым нарушая самый главный постулат Олимпийской хартии, тут всё без комментариев. Сколько бы и кто бы ни говорил, что спорт вне политики, но, к сожалению, прибалтийские страны как раз из спорта и делают политику. Мы расстроены, надеюсь, что УЕФА будет нас разводить в возможных соревнованиях. Но если они откажутся с нами играть, то мы будем рады, так как получим две технические победы», — цитирует ТАСС главу организации Андрея Василевича.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили между тем считает, что латвийское правительство боится вовсе не спортивного состязания как такового, а живого общения своих атлетов с россиянами и белорусами.

«По телевидению и в социальных сетях можно говорить одно, но в беседе с живыми людьми вскрывается правда», — заявил Мамиашвили RT.