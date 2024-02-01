«Ненависть на национальной почве»: сейм Латвии запретил национальным сборным играть с командами из РФ и Белоруссии
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Сейм Латвии принял поправки к закону о спорте, которые вводят запрет для сборных страны на состязания с россиянами и белорусами в игровых видах спорта. Соответствующее ограничение будет действовать вне зависимости от статуса соперников — будут ли они выступать под своими флагами или под нейтральными.
Политики подчёркивают, что это решение было принято с целью выразить солидарность Латвии с Украиной. Другой, не менее важной причиной служит желание латвийской стороны обезопасить себя от штрафных санкций со стороны международных спортивных федераций из-за отказа играть с командами России или Белоруссии. По словам председателя подкомитета по спорту Дависа Мартиньша Даугавиетиса, в последнее время некоторые организации делают шаги по возвращению представителей обеих стран на мировую арену и может сложиться ситуация, когда Латвия попадёт в одну группу с одной из них.
В случае отказа от игр латвийские команды получали бы техническое поражение либо штраф, но, если норма будет закреплена законодательно, федерации будут вынуждены считаться с этим, уверен законотворец. При этом поправки к закону не касаются выступления латвийских команд на Олимпийских играх — в этом случае решение будет оставаться за Национальным олимпийским комитетом.
Очередное проявление русофобской политики было встречено в России с критикой. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг сейма нацизмом.
«Это проявление расизма — ненависть на национальной почве. Нацизм в чистом виде», — цитирует Захарову «Чемпионат».
По мнению бывшего министра спорта Павла Колобкова, подобные поступки не должны проходить незамеченными со стороны Международного олимпийского комитета. Он подчеркнул, что своим законом Латвия вмешивается в дела общественных спортивных организаций.
«МОК не просто должен выступить, он должен автоматически вынести санкции. Если этого не произойдёт, Международный олимпийский комитет распишется в своей политизированности, трусости и предвзятости. Министерство спорта Украины уже пыталось сделать что-то подобное, но МОК по этому поводу выступил, и украинцы быстро отменили свои решения, понимая, что они на пороге дисквалификации», — цитирует олимпийского чемпиона по фехтованию ТАСС.
В свою очередь, депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что Латвия ударила таким образом по своим же спортсменам, которые не имеют возможности защитить свои права и пожаловаться на правительство. По её убеждению, в ситуацию должны вмешаться сторонние организации.
Одним из тех видов спорта, где россияне и латвийцы встречались на международной арене достаточно регулярно, был хоккей. По мнению бывшего тренера отечественной хоккейной команды Владимира Плющева, запрет на игры с Россией с их стороны — полнейшая глупость, которая, однако, даже не стоит внимания.
«В общем-то, нам это по барабану. Они лишают себя возможности конкурировать на очень высоком уровне в различных видах спорта и развиваться на мировой арене. Ну а мы от этого соперничества ничего, по сути, и не имели. Можно ли назвать это ударом по собственным спортсменам? Наверное, есть виды спорта, в которых они всё же могли бы конкурировать с нами и расти, тем более территориально наши страны довольно близки и тут также есть экономические составляющие. А отвергать ближайшего соседа — это глупость и, в общем-то, сделано от слабости», — заявил Плющев RT.
А в Белорусской федерации футбола даже в какой-то степени обрадовались такой принципиальной позиции бывшего советского государства, хотя и назвали её странной.
«Это их мнение, их решение. Мы готовы играть со всеми. Если политическое руководство Латвийской Республики пытается с помощью политики ограничить спорт, тем самым нарушая самый главный постулат Олимпийской хартии, тут всё без комментариев. Сколько бы и кто бы ни говорил, что спорт вне политики, но, к сожалению, прибалтийские страны как раз из спорта и делают политику. Мы расстроены, надеюсь, что УЕФА будет нас разводить в возможных соревнованиях. Но если они откажутся с нами играть, то мы будем рады, так как получим две технические победы», — цитирует ТАСС главу организации Андрея Василевича.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили между тем считает, что латвийское правительство боится вовсе не спортивного состязания как такового, а живого общения своих атлетов с россиянами и белорусами.
«По телевидению и в социальных сетях можно говорить одно, но в беседе с живыми людьми вскрывается правда», — заявил Мамиашвили RT.
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