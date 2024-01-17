Без Олимпиады в плавании на открытой воде и прыжках в воду: россияне не поедут на ЧМ в нейтральном статусе

Россияне не выступят на чемпионате мира по водным видам спорта, который состоится в начале февраля в Дохе. Как сообщили в World Aquatics, заявку на участие в соревнованиях и получение нейтрального статуса не подал ни один отечественный спортсмен. По словам главы ВФП Владимира Сальникова, условия допуска к международным стартам, предложенные международной федерацией, остались неприемлемыми для атлетов, поэтому они сконцентрировались на выступлении внутри страны. Таким образом, на Олимпиаду в Париже точно не смогут отобраться прыгуны в воду и пловцы на открытой воде.

Российские пловцы на открытой воде и прыгуны в воду теперь уже точно не выступят на Олимпиаде в Париже. Среди участников чемпионата мира в Катаре, который пройдёт со 2 по 18 февраля и является последней возможностью отобраться на турнир во Франции, не оказалось ни одного россиянина, а срок подачи заявок истёк 16 января.

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«После консультации с Aquatics Integrity Unit можем подтвердить: в настоящее время нет россиян, зарегистрированных для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе», — заявили ТАСС в отделе коммуникаций World Aquatics.

При этом турнир отличается от предшествующих отборочных тем, что теоретически представители РФ уже могли в нём участвовать, поскольку Международная федерация плавания осенью разрешила россиянам и белорусам с 2024 года выступать на соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Правда, выставила очень жёсткие условия для его получения.

«Это хорошо, что МОК в принципе пошёл на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду. Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — объяснил рекордсмен мира Климент Колесников в интервью «Матч ТВ».

Представителей водных видов спорта подвергают стандартным проверкам на связи с военными структурами и «открытую поддержку СВО», а в случае допуска им запрещается любое общение с журналистами, появление в микст-зоне и на пресс-конференциях. Кроме того, на отдельную дистанцию или вид соревновательной программы конкретного турнира может быть заявлен максимум один атлет, имеющий российское спортивное гражданство. При этом запрещено выступление не только в эстафетах и группах, но и в парах.

В итоге в настоящее время нейтральным статусом из представителей РФ обладает только пловец Иван Гирёв, который на Олимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в эстафете 4 x 200 м свободным стилем. Причём, по словам главы ВФП Владимира Сальникова, он не планирует соревноваться на международном уровне.

Как отметил президент федерации, атлеты приняли решение не ехать на старты в нейтральном статусе ещё в октябре, после оглашения World Aquatics условий допуска.

«Оно связано с теми условиями, которые были выдвинуты для выступления на них. Поэтому президиум федерации поддержал инициативу комиссии спортсменов ОКР о том, что эти требования являются неприемлемыми. Внутри страны можно ожидать ребят на всех турнирах, также в этом году пройдут Игры БРИКС и Игры дружбы, международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова». Если появятся и другие варианты, которые будут соответствовать принципам равноправия и недискриминации, то, возможно, выступят и там», — заявил Сальников RT.

В то же время главный тренер национальной команды по плаванию Сергей Чепик назвал «абсолютным лицемерием» обещание World Aquatics допустить россиян до стартов в феврале.

«Выдвинутые условия для нас являются абсолютно неприемлемыми. Их участие без флага и гимна, отмена команды, никаким образом не связано с Олимпийскими играми. Это попытка дать какой-то шанс более слабым спортсменам, которые продолжают надеяться на какие-то вещи, хотя и так всё понятно. Смогут ли наши внутренние турниры затмить те, на которые мы не поедем? Мы делаем своё дело и устанавливаем рекорды страны и мира, обновляем команду, и нам не надо никому ничего доказывать», — добавил специалист.

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин, в свою очередь, отметил, что россияне, представляющие его вид спорта, приняли правильное решение сконцентрировать внимание на внутренних соревнованиях.

«Будут готовиться к выступлениям на Играх дружбы. Другого варианта нет, раз перед нами поставили невыполнимые условия», — заявил Саутин RT.

При этом, по мнению президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, МОК жёсткими условиями допуска на Олимпиаду оставил отечественных атлетов без выбора и помог им не стать предателями страны.

«Мне кажется, Международный олимпийский комитет своим «приглашением» на Олимпиаду создал нам очень хорошие условия. Он сделал так, чтобы никто не смог поехать на Олимпиаду, вот и всё. Поэтому им за это огромное спасибо. Наши спортсмены не будут терзаться и мучиться в догадках: поехать или нет, стать предателями страны или нет. Для меня в данной ситуации была бы предательством поездка на Олимпиаду в нейтральном статусе», — сказала Вяльбе РИА Новости.