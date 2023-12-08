Запоздалое решение: МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам участие в Играх—2024 в нейтральном статусе. Отправиться в Париж смогут те спортсмены, кто пройдёт квалификацию и подтвердит «отсутствие связей с военными организациями». Заниматься допуском будут международные федерации. Специалисты к решению МОК отнеслись достаточно спокойно, поскольку глобально на ситуацию это не повлияло: большинство отечественных атлетов из-за существующих ограничений не смогли выступить в квалификации.

Нейтральный статус в руках международных федераций

Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Решение было принято в пятницу, 8 декабря, исполкомом организации.

В Играх—2024 смогут участвовать те атлеты, кто отобрался на соревнования через квалификацию. Таких на данный момент, по данным МОК, всего 11 человек: 8 россиян и три белоруса. Виды спорта и фамилии в организации не уточнили. При этом, не совсем понятно, откуда взялась такая цифра. Если считать борцов, дзюдоистов, теннисистов и велогонщиков, то критерии выполнило больше представителей РФ. В то же время в комитете подчеркнули, что украинская делегация по составу не будет сильно отличаться той, которая была в Токио. Уже сейчас получили допуск 60 спортсменов.

Естественно, нейтральный статус подразумевает под собой большое количество ограничений, о которых МОК неоднократно говорил ранее. В частности, спортсмены смогут выступать только в индивидуальных соревнованиях. А значит, мимо Олимпиады в Париже все командные дисциплины: баскетбол, волейбол, гандбол, водное поло, футбол, регби, а также групповые виды в синхронном плавании и художественной гимнастке. Под вопросом остаются пары. В частности, World Aquatics их также относит в эту группу.

Далее, опять же, идёт традиционный запрет на участие в соревнованиях спортсменов и персонала, кто активно поддерживает СВО или имеет связь с военными структурами России или Белоруссии. Не смогут присутствовать на Олимпиаде и официальные государственные лица обеих стран.

При этом, дополнительной проверки от МОК по определению нейтрального статуса, похоже, не планируется. Комитет решил продемонстрировать, что доверяет в данном вопросе международным федерациям. В то же время в релизе есть маленькая оговорка: организация будет добиваться независимой оценки приемлемости каждого спортсмена, предложенного для участия в Играх. То есть, скорее всего, речь про те самые комиссии, которые уже озвучили заоблачную стоимость своих услуг. По словам генерального директора ОКР Владимира Сенглеева, в гимнастике это 3 тыс. франков (300 тыс. рублей).

Кроме того, допущенные к соревнованиям в Париже российские спортсмены, как и все остальные, будут обязаны подписать обновлённые условия участия в турнире, так называемую «миротворческую миссию олимпийского движения». Она уже доступна для ознакомления на официальном сайте МОК и, к счастью, не содержит ничего, напрямую касающуюся ситуации на Украине.

Форма нейтральных атлетов для соревнований, разминки или медальных церемоний должна быть полностью белой или однотонной и без каких-либо нанесений — будь то логотипы или реклама. На экипировке может быть использована лишь эмблема МОК или аббревиатура AIN. Что касается гимна, то комитет позднее определится, какая мелодия его заменит.

При этом в релизе отмечается, что на решение о допуске российских и белорусских спортсменов повлияли декларации лидеров «Большой двадцатки» в Нью-Дели и Движения неприсоединения, включающего 120 государств-членов ООН.

Отдельно комитет отметил обеспокоенность двух специальных докладчиков Совета ООН по правам человека, потребовавших МОК обеспечить «недискриминацию любого спортсмена по признаку его гражданства».

Также в МОК обратили внимание, что на саммите в декабре представители WADA и ITA заверили членов организации: допинг-контроль в России продолжается. Согласно их данным, у отечественных спортсменов в 2023 году было собрано более 10 500 проб, как допущенных до международных турниров, так и выступающих только внутри страны. Ещё более 400 тестов взято во внесоревновательный период. При этом образцы крови и мочи исследуются в лабораториях за пределами РФ.

«Двоякое отношение»

В России к решению МОК отнеслись достаточно сдержанно. Ведь ситуация для отечественных спортсменов глобально не изменилась. Лишь в нескольких видах спорта они выступают без серьёзных ограничений, а во у многих квалификационные соревнования уже завершены, а дополнительных комитет проводить не планирует. Именно на это, в первую очередь, обратил внимание глава ФТР Шамиль Тарпищев.

«Допустили, хорошо, конечно, но поздно. Во многих видах отборочные турниры уже прошли, и многие никак уже не успеют квалифицироваться на Олимпиаду. Плюс решать [вопрос об участии] будут международные федерации, и в каком виде всё это будет — непонятно. У нас решение Международной федерации тенниса можно ожидать до последнего момента — до Открытого чемпионата Франции. По рейтингу все наши теннисисты проходят, но как будет — сейчас смысла нет гадать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В фехтовании, в частности, лидеры до сих пор не допущены до международных стартов. А старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сомневается, что на таких условиях поедут и её воспитанники.

«Все патриоты это понимают. Они отсеивают наших сильнейших спортсменов, лишают нас флага и гимна. Нам надо перестать приспосабливаться и быть на коленях. Пусть МОК сам думает, как допустить нас в нормальном качестве», — приводит слова Родионенко РИА Новости.

Олимпийская чемпионка Светлана Журова также скептически отнеслась к заявлению МОК и связала решение комитета с выдвижение президента РФ Владимир Путина на новый срок.

«У меня двоякое отношение к этому решению МОК. Будь оно сделано в марте, всем стало бы спокойно. Но, как говорится, случайности неслучайны. Стоило президенту России Владимиру Владимировичу объявить о своих намерениях по выдвижению на следующий срок — сразу же появилось это прекрасное заявление.

Подозреваю, что это некоторое предупреждение тем спортсменам, которые захотят вновь создать команду Путина и поддержать его на выборах, что сразу привяжут к одобрению ими СВО. В конечном итоге это не позволит им участвовать в Олимпиаде ни в каком статусе», — сказала Журова RT.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв, в свою очередь, заявил, что иного решения МОК не мог принять, поскольку у комитета не было на это законных оснований.

«Компетентные чиновники загнали себя в угол своими же решениями. Они не знали, как выйти из сложившейся ситуации с высоко поднятым лицом. Скажу так: МОК сам создал сложности и теперь пытается их решить. Это промежуточное решение, которое промежуточно нас устраивает», — сказал Свищёв RT.

При этом, по мнению специалиста, по допуску спортсменов не должно быть никаких ограничений. Таким образом продолжается их дискриминация.

«Ребята не должны, по мнению МОК, поддерживать СВО, не должны быть причастными к «Динамо» или ЦСКА. Если спортсмены из этих обществ не должны участвовать в отдельных соревнованиях, то эта мера должна быть симметричной и для других стран. И всё это почему-то ещё надо доказывать», — добавил собеседник RT.

В то же время пятикратный чемпион мира Дмитрий Саутин положительно отнёсся к решению МОК.

«Я сам только недавно узнал об этой новости и просто в шоке. Полагаю, что ребята довольны и будут готовиться к предстоящему отбору на Олимпиаду в феврале. Господь услышал нас и нашу сборную! Думаю, что ОКР будет стараться договориться с МОК, чтобы увеличить количество наших представителей. Расширение будет точно: текущее количество — это просто капля в море», — сказал Саутин в беседе с RT.

Бывшая легкоатлетка и комментатор Иоланда Чен также сназвала решение МОК хорошим сигналом. По её мнению, дальше дело за Олимпийским комитетом России.

«Лично для меня эта новость — со знаком плюс, но теперь ОКР должен проговорить с МОК все возможные нюансы данного решения. По каким критериям будут допущены наши спортсмены и как быть с теми, кто не успел отобраться на Олимпиаду», — заявила Чен RT.

В любом случае, как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ехать на Олимпиаду или нет, решать самим спортсменам.

«Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает — нанести нам как можно больший ущерб во всём», — сказала Захарова «Спорт-Экспрессу».