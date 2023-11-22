«Цели и задачи мирового спорта искажаются»: Россия не поддержала резолюцию об «олимпийском перемирии»

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую соблюдать олимпийское перемирие во время проведения Игр-2024 в Париже. Россия воздержалась от голосования за документ. Как отметили российские дипломаты, в резолюцию не включили положение о запрете дискриминации в спорте, которое предлагала внести российская делегация.

В Нью-Йорке состоялось заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором была принята резолюция, призывающая соблюдать олимпийское перемирие на период проведения Игр 2024 года в Париже.

Документ от имени правительства Франции представлял глава оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге. А с призывом его принять выступал президент МОК Томас Бах. В своей речи чиновник вновь процитировал слова из песни Джона Леннона Give Peace a Chance («Дайте миру шанс») и много говорил о важности спорта как объединяющей людей силы.

По его словам, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств или национальных олимпийских комитетов. Все спортсмены, которые имеют квалификацию на Игры и соблюдают правила, должны иметь возможность участвовать в международных соревнованиях.

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Кроме того, чиновник вновь выразил недовольство тем, что правительства некоторых государств пытаются оказывать влияние на спорт, присваивая себе право решать, какие атлеты могут принимать участие в соревнованиях. Не обошлось в данном рассуждении и без очередного, на этот раз завуалированного обращения к России, которая в следующем году собирается провести Игры дружбы.

«Как нам стало известно, некоторые государства даже планируют организовать свои собственные спортивные соревнования с политической подоплёкой. И если последнее осуществится, то спорт будет подогревать напряжённость и способствовать разногласиям в мире… В мире политически раздробленного спорта больше не будет международных соревнований в их истинном понимании, а проведение всеобщих Олимпийских игр станет невозможным», — заявил глава МОК.

В итоге за резолюцию проголосовали 118 стран, воздержались Россия и Сирия. Как отметили дипломаты, ни в одном из девяти пунктов нет ни слова про запрет политической дискриминации, о которой говорил Бах. А предложение включить данное положение, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, было проигнорировано.

«К сожалению, в резолюции нет важной части, которую предлагала включить Россия, — положения о запрете дискриминации в спорте. Без отказа от сегрегации спортсменов по политическому, национальному, религиозному признаку цели и задачи мирового спорта искажаются и извращаются», — заявила Захарова «Спорт-Экспрессу».

Кроме того, смутил представителей РФ и ещё один пункт документа, в котором подчёркивается роль МОК и МПК в решении вопроса о доступе спортсменов к соревнованиям.

«Зачем включён этот текст? Фасилитаторы задались целью таким образом поощрить эти органы за их дискриминационные решения? Наша делегация предложила включить общее положение о запрете дискриминации в спорте… Но и эта поправка не была принята во внимание. Мы с рядом других делегаций также предлагали компромиссный вариант — просто процитировать в тексте четвёртый принцип Олимпийского движения… Но и на это французские фасилитаторы не согласились», — заявила заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Дмитрия Васильева, если немец не пересмотрит свою позицию, он войдёт в историю как человек, разваливший мировой спорт.

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«Люди, которые должны следить за тем, чтобы соблюдалась Олимпийская хартия и атлеты ни в коем случае не были вовлечены в политику, сами это осуществили. После 24 февраля Томас Бах просто-напросто рекомендовал всем международным федерациям отстранить всех россиян по всем видам спорта. А теперь он лживо, лицемерно заявляет: спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств. Но это же очевидно, он лицемер и обыкновенный лжец.

Собственно, к нему относиться по-другому уже невозможно. Бах войдёт в историю как разрушитель олимпийского движения. Он никогда не отмоется от того, что с ним сделал», — сказал Васильев.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что немец просто запутался в своих речах. И ему стоит признать совершённые ошибки.

«У Баха семь пятниц на неделе. Уже не понимаю, что он хочет сказать в своих речах. Он сам запутался и путает всех остальных. Пока он чётко не скажет: «Спортсмены России и Белоруссии имеют право участвовать без ограничений», — так и будет. Они должны найти в себе силы и согласиться с этим. Признать: решение не допускать наших атлетов и белорусов было ошибочным. И всё тогда встанет на свои места!» — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

А бывшая легкоатлетка Иоланда Чен вообще не видит смысла в данной резолюции, поскольку МОК пока не допустил к Играм в Париже россиян и белорусов.

«Что они подразумевают под словом «перемирие»? В классическом понимании это означает, что на время проведения Игр все друг с другом мирятся и вместе участвуют в соревнованиях. Как это и написано в Олимпийской хартии: войны прекращаются, конфликты останавливаются и все дружно соревнуются. Но ведь Россия и Белоруссия не допущены к Играм в Париже — о каком перемирии может идти речь? Непонятно», — заявила Чен RT.