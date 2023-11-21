Бах: некоторые правительства претендуют на право решать вопрос участия атлетов в турнирах

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что некоторые правительства претендуют на право решать вопрос участия атлетов в турнирах.

«Поддержание всех олимпийских ценностей — это вклад, который мы можем внести в построение мира посредством спорта. Но мы сможем достичь этой цели только в том случае, если эти ценности будут уважаться и защищаться всеми членами ООН. В этом контексте мы, к сожалению, должны осознавать, что некоторые правительства претендуют на право решать, какие спортсмены могут участвовать в турнирах», — приводит ТАСС слова Баха.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Ранее Бах заявил, что ещё рано говорить о последствиях для России из-за проведения Игр дружбы.