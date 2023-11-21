RT в Telegram
Подпишись

Бах: некоторые правительства претендуют на право решать вопрос участия атлетов в турнирах

Короткая ссылка
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что некоторые правительства претендуют на право решать вопрос участия атлетов в турнирах.
Бах: некоторые правительства претендуют на право решать вопрос участия атлетов в турнирах
  • Gettyimages.ru

«Поддержание всех олимпийских ценностей — это вклад, который мы можем внести в построение мира посредством спорта. Но мы сможем достичь этой цели только в том случае, если эти ценности будут уважаться и защищаться всеми членами ООН. В этом контексте мы, к сожалению, должны осознавать, что некоторые правительства претендуют на право решать, какие спортсмены могут участвовать в турнирах», — приводит ТАСС слова Баха.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже. 

Ранее Бах заявил, что ещё рано говорить о последствиях для России из-за проведения Игр дружбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить