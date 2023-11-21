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Бах: пока рано говорить о последствиях для России из-за Игр дружбы

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что ещё рано говорить о последствиях для России из-за проведения Игр дружбы.
Бах: пока рано говорить о последствиях для России из-за Игр дружбы
  • Gettyimages.ru

«Мы только слышали о планах организации этих Игр дружбы от президента и правительства России. МОК, как и WADA, чётко выразил свою позицию. Слишком рано говорить о последствиях, разные варианты возможны», — приводит слова Баха РИА Новости.

17 ноября во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В МОК отметили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения. 

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова считает, что ни одна организация в мире не имеет права запрещать России организовывать Всемирные игры дружбы.

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