Тарасова: надо проводить Игры дружбы, невзирая ни на что

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что ни одна организация в мире не имеет права запрещать России организовывать Всемирные игры дружбы.

«Никто не может запретить проводить соревнования у нас в стране. Да, много кто послушает эти рекомендации и не приедет, но мы же знали, в какой мы сейчас ситуации и всё равно придумали эти Игры. Есть смысл проводить эти соревнования, невзирая ни на что!» — цитирует Тарасову РИА Новости.

17 ноября во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В Международном олимпийском комитете отметили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказал мнение, что Игры дружбы должны быть организованы на уровне Олимпийских игр.