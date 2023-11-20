Поздняков: Игры дружбы должны быть организованы на уровне Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что Игры дружбы должны быть организованы на уровне Олимпийских Игр.

«Игры дружбы организовываются как мультиспортивное мероприятие. Они являются возможностью для спортсменов принять участие в честных соревнованиях. Условия МОК несправедливые и незаконные. Игры дружбы должны быть организованы на уровне Олимпийских игр», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Ранее Ренат Лайшев заявил, что никто не помешает России провести Игры дружбы.