Поздняков: Игры дружбы должны быть организованы на уровне Олимпиады
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Игры дружбы организовываются как мультиспортивное мероприятие. Они являются возможностью для спортсменов принять участие в честных соревнованиях. Условия МОК несправедливые и незаконные. Игры дружбы должны быть организованы на уровне Олимпийских игр», — приводит слова Позднякова РИА Новости.
17 ноября в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы. В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.
Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Ранее Ренат Лайшев заявил, что никто не помешает России провести Игры дружбы.