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Ефимова заявила, что хотела бы поехать на Олимпиаду

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Российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что хотела бы поехать на Олимпиаду.
Ефимова заявила, что хотела бы поехать на Олимпиаду
  • globallookpress.com

«Думаю ли об Олимпиаде? Хотелось бы. Я уже настроилась! Если уж я вернулась и после двух месяцев тренировок могу на чемпионате России попадать в призы — а у нас самые сильные брассистки в мире, прошу заметить, — то это уже мировой уровень», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже. 

Ранее сообщалось, что Евгения Чикунова выиграла золото на дистанции 50 метров брассом на чемпионате России.

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