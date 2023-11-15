«Не могут запретить спортсменам участвовать»: в России раскритиковали МОК за рекомендацию игнорировать Игры дружбы

МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам разных стран не принимать участия в Играх дружбы, запланированных в Москве и Екатеринбурге в 2024 году. По утверждению чиновников, выступление на этих соревнованиях противоречит коллективной цели движения по сохранению независимости и автономии спорта. В России встретили эти заявления без удивления и заверили, что позиция никак не повлияет на организацию Игр.

В Международном олимпийском комитете всерьёз обеспокоились по поводу Игр дружбы, которые пройдут в России в сентябре будущего года.

Ранее президент МОК Томас Бах в начале недели, выступая на Форуме международных спортивных федераций в Олимпийском музее Лозанны, подчеркнул, что существующая геополитическая ситуация в мире чрезвычайно сложна, а объединяющая миссия спортивного движения подвергается нападкам со стороны правительств тех или иных государств.

«Действия этих политических сил, работающих на раскол, фактически означают, что они берут на себя роль международных федераций. Одни хотят решать, какие спортсмены в каких соревнованиях смогут участвовать. Другие желают определять, где будут проходить эти соревнования. Третьи хотят организовать свои собственные спортивные мероприятия в политических целях. Последнее в особенности будет означать, что государства подминают под себя международный спорт. Если им это удастся, роль международных федераций и олимпийского движения будет утеряна», — заявил Бах.

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Олимпийский функционер не конкретизировал, какие именно соревнования относит к политически мотивированным, но многие сделали вывод, что речь идёт именно о Всемирных играх дружбы. При этом руководитель оргкомитета соревнований Алексей Сорокин тогда подчеркнул, что в МОК неправильно истолковали задумку игр.

«Мы неоднократно подчёркивали, что Игры дружбы не ставят задачу стать альтернативой Олимпийским играм. Это просто коммерческий турнир, который тоже имеет право на существование, тем более что спортсмены нескольких стран поражены в правах в той или иной степени. Зря олимпийское сообщество воспринимает это как какую-то угрозу или альтернативу. Мы считаем, что это не совсем так», — отмечал специалист.

Однако, как выяснилось позже, в МОК не остановились на одном лишь публичном выражении обеспокоенности. Как сообщает «Матч ТВ», ещё в конце октября НОК из различных стран стали получать письма, в которых их предостерегают от участия в Играх дружбы. И вот директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд дал эту рекомендацию публично.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы. Действительно, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», — приводит слова чиновника Inside the Games.

На заявление МОК отреагировали в МИД РФ.

«Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта», — заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, несмотря на заявления его представителей.

«Буква М в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир, форматы могут быть разные и вне контекста этого комитета. Россия будет продолжать контакты с МОК, несмотря ни на что. В ближайшем будущем МОК вряд ли развалится», — заявил Песков.

В оргкомитете Всемирных игр дружбы с удивлением отнеслись к столь жёсткой позиции главенствующей спортивной организации и её руководителей в свой адрес, попутно напомнив, что не собирались вступать в конфронтацию с МОК и создавать соревнования в противовес олимпийскому движению.

«Всемирные игры дружбы задуманы как гармоничное дополнение к уже существующему международному календарю соревнований. Для российских атлетов, которые оказались отлучены от крупных турниров, они призваны стать важнейшим спортивным событием последних лет и дают возможность состязаться в рамках представительного форума с сильнейшими иностранными атлетами, а также обеспечить мотивацию и поддержку для продолжения активной профессиональной карьеры», — заявили в пресс-службе Игр дружбы.

Между тем в отечественном спортивном сообществе новость встретили достаточно спокойно, если не сказать равнодушно. По словам многих экспертов, от МОК ожидали именно такой позиции, она никоим образом не скажется на организации и проведении Игр дружбы.

«Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации. Никто не будет требовать от них отречься от флага и сменить форму, как это делает МОК в отношении россиян», — подчеркнула, в частности, президент Федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Бывший министр спорта Павел Колобков, в свою очередь, отметил, что у МОК нет формальной возможности повлиять на индивидуальных спортсменов в данной ситуации, так как рекомендация направлена именно в НОК.

«Они же не обязательно должны выехать на Игры дружбы по этой линии, можно отправиться через каналы министерств спорта, агентств или в частном порядке. МОК не может запретить им участвовать. Я уверен, что Игры дружбы состоятся и на соревнования приедут спортсмены из многих стран. Заявление является неким дежурным обращением к национальным олимпийским комитетам, чтобы они не принимали участия в этих соревнованиях. Но, насколько я понимаю, такого и не планировалось», — заявил олимпийский чемпион в разговоре с RT.

Действительно, по словам Сорокина, приглашения на Игры дружбы будут индивидуальными для каждого участника. Впрочем, не исключено, что национальные комитеты в желании следовать рекомендациям смогут надавить на спортивные федерации, которые, в свою очередь, наложат некие ограничения на атлетов. В данной ситуации, как отметила Светлана Журова, в очередной раз проявляется политика двойных стандартов со стороны главного олимпийского органа.

Так, она привела в пример Национальную хоккейную лигу — коммерческий турнир, который проводится без какого-либо участия МОК, но не вызывает у организации такого беспокойства, как Игры дружбы. Кроме того, бывшая спортсменка напомнила, что изначально Азиатские игры проводились не под эгидой МОК, а Паралимпиада задумывалась как фестиваль для людей с ограниченными возможностями, но никому не приходило в голову ограничивать чьё-либо участие в них.

«Они обвиняют нас в политизированности, но нас отстранили от международных соревнований, и мы предлагаем свои форматы, это абсолютно нормально. Мы не узурпируем мировой спорт. Пусть МОК посмотрит на НХЛ — это яркий пример того, как одна лига забрала себе лучших игроков, и они по большей части играют только там, из-за чего страдают чемпионаты мира и Олимпийские игры. Но претензии МОК предъявляет только нам», — цитирует депутата Госдумы ТАСС.

Журова также отметила, что потенциальные санкции в отношении НОК за участие в Играх дружбы ставят под угрозу само существование олимпийского движения. Аналогичное мнение выразил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Маммиашвили, который назвал сложившуюся ситуацию очень тревожной, а Владимир Сальников сравнил происходящее с Олимпиадой-1980.

«Как мы помним, бойкот московской Олимпиады осуществлялся именно НОК, но тем не менее часть иностранных спортсменов приехали на соревнования. Я думаю, что приглашения с нашей стороны в любом случае будут направлены. В отличие от МОК, мы всегда держим двери открытыми и приглашаем атлетов без всяких ограничений, санкций и так далее. Уверен, участие представителей из других стран в Играх дружбы будет обеспечено», — заверил Сальников.