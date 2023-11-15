Винер заявила, что ожидала от МОК действий в отношении Всемирных игр дружбы в России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер отреагировала на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участия во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

«Этот шаг не стал для меня неожиданностью. Было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать политические демонстрации», — цитирует Винер ТАСС.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова назвала МОК «КОМом» в горле мирового спорта.