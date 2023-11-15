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Захарова назвала МОК «КОМом» в горле мирового спорта

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.
Захарова назвала МОК «КОМом» в горле мирового спорта
  • РИА Новости

«Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта», — цитирует Захарову «СЭ».

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Напомним, что в марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Алексей Сорокин заявил, что медали победителей Игр дружбы будут сделаны из чистого золота.

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