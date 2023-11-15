Захарова назвала МОК «КОМом» в горле мирового спорта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

«Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта», — цитирует Захарову «СЭ».

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Напомним, что в марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Алексей Сорокин заявил, что медали победителей Игр дружбы будут сделаны из чистого золота.