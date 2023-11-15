Захарова назвала МОК «КОМом» в горле мирового спорта
- РИА Новости
«Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта», — цитирует Захарову «СЭ».
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Напомним, что в марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее Алексей Сорокин заявил, что медали победителей Игр дружбы будут сделаны из чистого золота.