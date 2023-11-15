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Мамиашвили: МОК попирает глубинные смыслы олимпийского движения

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал национальным олимпийским комитетам не принимать участия во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.
Мамиашвили: МОК попирает глубинные смыслы олимпийского движения
  • РИА Новости

«Складывается такое впечатление, что у МОК началась откровенная истерика. Какое право они имеют брать на себя такую ответственность? Сегодня организацией попираются самые глубинные смыслы олимпийского движения, его базисные основы. Нынешняя ситуация очень тревожная, она свидетельствует о перспективах развала олимпийского движения», — сказал Мамиашвили RT.

Ранее Ирина Роднина связала рекомендации МОК по Играм дружбы в России с испугом.

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