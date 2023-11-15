Мамиашвили: МОК попирает глубинные смыслы олимпийского движения

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал национальным олимпийским комитетам не принимать участия во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

«Складывается такое впечатление, что у МОК началась откровенная истерика. Какое право они имеют брать на себя такую ответственность? Сегодня организацией попираются самые глубинные смыслы олимпийского движения, его базисные основы. Нынешняя ситуация очень тревожная, она свидетельствует о перспективах развала олимпийского движения», — сказал Мамиашвили RT.

Ранее Ирина Роднина связала рекомендации МОК по Играм дружбы в России с испугом.