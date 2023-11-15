Мамиашвили: МОК попирает глубинные смыслы олимпийского движения
- РИА Новости
«Складывается такое впечатление, что у МОК началась откровенная истерика. Какое право они имеют брать на себя такую ответственность? Сегодня организацией попираются самые глубинные смыслы олимпийского движения, его базисные основы. Нынешняя ситуация очень тревожная, она свидетельствует о перспективах развала олимпийского движения», — сказал Мамиашвили RT.
Ранее Ирина Роднина связала рекомендации МОК по Играм дружбы в России с испугом.