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Роднина связала рекомендации МОК по Играм дружбы в России с испугом

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.
Роднина связала рекомендации МОК по Играм дружбы в России с испугом
  • РИА Новости

«Они испугались! МОК может советовать всё что угодно. Мы знаем, что 100 стран уже заявились на Игры и есть пожелания провести впоследствии такие соревнования в других странах. МОК отстал», — цитирует Роднину «СЭ».

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала рекомендации МОК по Играм дружбы в России.

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