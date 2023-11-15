Роднина связала рекомендации МОК по Играм дружбы в России с испугом

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

«Они испугались! МОК может советовать всё что угодно. Мы знаем, что 100 стран уже заявились на Игры и есть пожелания провести впоследствии такие соревнования в других странах. МОК отстал», — цитирует Роднину «СЭ».

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала рекомендации МОК по Играм дружбы в России.