Тарасова раскритиковала рекомендации МОК по Играм дружбы в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

«Мне кажется неправильным и бестактным что-то кому-то рекомендовать. Участие в соревнованиях — это дело каждого. МОК слишком мелочится», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее Ирина Винер заявила, что ожидала от МОК действий в отношении Всемирных игр дружбы в России.