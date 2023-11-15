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Тарасова раскритиковала рекомендации МОК по Играм дружбы в России

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.
Тарасова раскритиковала рекомендации МОК по Играм дружбы в России
  • РИА Новости

«Мне кажется неправильным и бестактным что-то кому-то рекомендовать. Участие в соревнованиях — это дело каждого. МОК слишком мелочится», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее Ирина Винер заявила, что ожидала от МОК действий в отношении Всемирных игр дружбы в России.

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