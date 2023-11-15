Тарасова раскритиковала рекомендации МОК по Играм дружбы в России
- РИА Новости
«Мне кажется неправильным и бестактным что-то кому-то рекомендовать. Участие в соревнованиях — это дело каждого. МОК слишком мелочится», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.
Ранее Ирина Винер заявила, что ожидала от МОК действий в отношении Всемирных игр дружбы в России.