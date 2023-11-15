Колобков: МОК не может запретить спортсменам участвовать в Играх дружбы

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участия во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

«Хотел бы уточнить один важный момент: МОК рекомендовал это национальным олимпийским комитетам, то есть тем организациям, которые являются его членами. Ничего не говорилось про спортсменов, которые могут приехать на соревнования из этих стран. Они же не обязательно должны выехать на Игры дружбы по этой линии, можно отправиться через каналы министерств спорта, агентств или в частном порядке. МОК не может запретить им участвовать», — сказал Колобков RT.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова назвала МОК «КОМом» в горле мирового спорта.