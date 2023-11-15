Васильев считает, что рекомендации МОК для НОК связаны с внутренней паникой

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

«Если Игры дружбы состоятся, постепенно вся инициатива перейдёт к новому формату. А формат Олимпиады начнёт утрачивать свои лидирующие позиции. Поэтому МОК сейчас в панике», — цитирует Васильева СЭ.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее Алексей Сорокин заявил, что медали победителей Игр дружбы будут сделаны из чистого золота.