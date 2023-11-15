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Васильев считает, что рекомендации МОК для НОК связаны с внутренней паникой

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.
Васильев считает, что рекомендации МОК для НОК связаны с внутренней паникой
  • Gettyimages.ru

«Если Игры дружбы состоятся, постепенно вся инициатива перейдёт к новому формату. А формат Олимпиады начнёт утрачивать свои лидирующие позиции. Поэтому МОК сейчас в панике», — цитирует Васильева СЭ.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

Ранее Алексей Сорокин заявил, что медали победителей Игр дружбы будут сделаны из чистого золота.

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