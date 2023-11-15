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Журова удивилась реакции МОК на предстоящие Игры дружбы в России

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Депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал Национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участия во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.
Журова удивилась реакции МОК на предстоящие Игры дружбы в России
  • РИА Новости

«Приглашение НОК на Игры дружбы не рассматривалось изначально. У нас другие соревнования, которые не являются альтернативой Олимпийским играм, мы придумали новый формат. Азиатские игры тоже первоначально проводили не под эгидой МОК, а Паралимпиада была фестивалем. Значит ли это, что людям было запрещено ехать? Не понимаю, что так испугало Международный олимпийский комитет. Как правило, на такие мероприятия стараются приглашать спортсменов через федерации или министерства спорта стран. Чиновники МОК думают, что это в рамках их компетенции, но Игры дружбы к ним не относятся, вот такое противоречие», — сказала Журова RT.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала рекомендации МОК по Играм дружбы в России.

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