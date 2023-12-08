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Тарасова: мы уже ездили на Олимпиаду без флага, нам не привыкать

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на летние Игры 2024 года в Париже.
Тарасова: мы уже ездили на Олимпиаду без флага, нам не привыкать
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Уже ездили без него, нам не привыкать. С флагом или без него каждый будет знать, что это стоит русский спортсмен. Это тоже надо понимать», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Тренер подчеркнула, что все российские спортсмены «любят свой флаг, живут под ним и уважают его».

«Но так сложились обстоятельства. Можем начать биться за флаг, и нас снова дисквалифицируют. Пусть наши чиновники договариваются», — добавила Тарасова.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов до Олимпиады в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что только 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду.

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