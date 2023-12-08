Тарасова: мы уже ездили на Олимпиаду без флага, нам не привыкать
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«Уже ездили без него, нам не привыкать. С флагом или без него каждый будет знать, что это стоит русский спортсмен. Это тоже надо понимать», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
Тренер подчеркнула, что все российские спортсмены «любят свой флаг, живут под ним и уважают его».
«Но так сложились обстоятельства. Можем начать биться за флаг, и нас снова дисквалифицируют. Пусть наши чиновники договариваются», — добавила Тарасова.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов до Олимпиады в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что только 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду.