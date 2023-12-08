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Мамиашвили: четверо российских борцов уже отобрались на Олимпиаду

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили признался, что россияне продолжают участвовать в квалификационных соревнованиях на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.
Мамиашвили: четверо российских борцов уже отобрались на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Уже четверо прошли отбор: Заур Угуев, Шамиль Мамедов, Заурбек Сидаков, Абдулла Курбанов. Убеждён, что остальные обязаны завоевать лицензии на предстоящих турнирах в Баку и Стамбуле», — цитирует Мамиашвили «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что «крайне необоснованны и политизированы все ограничения, которые применялись к российским и белорусским спортсменам».

«МОК создал ситуацию с жесточайшим политическим давлением. Думаю, что потихонечку всё должно стабилизироваться и вернуться к пониманию», — добавил Мамиашвили.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что только 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду.

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