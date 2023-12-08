Мамиашвили: четверо российских борцов уже отобрались на Олимпиаду
- РИА Новости
«Уже четверо прошли отбор: Заур Угуев, Шамиль Мамедов, Заурбек Сидаков, Абдулла Курбанов. Убеждён, что остальные обязаны завоевать лицензии на предстоящих турнирах в Баку и Стамбуле», — цитирует Мамиашвили «Спорт-Экспресс».
При этом он подчеркнул, что «крайне необоснованны и политизированы все ограничения, которые применялись к российским и белорусским спортсменам».
«МОК создал ситуацию с жесточайшим политическим давлением. Думаю, что потихонечку всё должно стабилизироваться и вернуться к пониманию», — добавил Мамиашвили.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что только 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду.