Нейтральные атлеты из России не получат дополнительной возможности отобраться на Игры

Индивидуальные нейтральные спортсмены из России и Белоруссии не получат дополнительной возможности отобраться на Игры в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

«Такие спортсмены должны пройти квалификацию в рамках существующих отборочных соревнований», — говорится в релизе.

8 декабря МОК допустил россиян до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что МОК примет позже решение по мелодии гимна России на Олимпиаде.