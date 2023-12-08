Нейтральные атлеты из России не получат дополнительной возможности отобраться на Игры
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Об этом сообщает пресс-служба МОК.
«Такие спортсмены должны пройти квалификацию в рамках существующих отборочных соревнований», — говорится в релизе.
8 декабря МОК допустил россиян до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что МОК примет позже решение по мелодии гимна России на Олимпиаде.