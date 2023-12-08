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Колобков призвал не радоваться решению МОК допустить россиян к Олимпиаде в Париже

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Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Колобков призвал не радоваться решению МОК допустить россиян к Олимпиаде в Париже
  • AP
  • © Thomas Padilla

«Здесь нужно смотреть не на само решение МОК, а на то, что за ним стоит. Какие требования будут предъявляться к российским спортсменам? Как отреагируют другие федерации? Мы уже знаем, что в лёгкой атлетике до сих пор не допускают наших представителей до любых соревнований. Надо проанализировать все детали и только после этого делать определённые выводы.

Считаю, что радоваться тут не надо. Решение МОК изначально было нелегитимно, статус неважен, Россия должна участвовать в международных соревнованиях на равных правах со всеми», — сказал Колобков RT.

Ранее сообщалось, что российская символика будет запрещена на Олимпиаде в Париже в любом виде.

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