Колобков призвал не радоваться решению МОК допустить россиян к Олимпиаде в Париже
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«Здесь нужно смотреть не на само решение МОК, а на то, что за ним стоит. Какие требования будут предъявляться к российским спортсменам? Как отреагируют другие федерации? Мы уже знаем, что в лёгкой атлетике до сих пор не допускают наших представителей до любых соревнований. Надо проанализировать все детали и только после этого делать определённые выводы.
Считаю, что радоваться тут не надо. Решение МОК изначально было нелегитимно, статус неважен, Россия должна участвовать в международных соревнованиях на равных правах со всеми», — сказал Колобков RT.
Ранее сообщалось, что российская символика будет запрещена на Олимпиаде в Париже в любом виде.