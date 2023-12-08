RT в Telegram
Подпишись

МОК: большинство спортсменов в мире были за допуск россиян

Короткая ссылка
В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что выполнили пожелания большого количества спортсменов, принимая решение допустить россиян и белорусов до летних Игр 2024 года в Париже.
МОК: большинство спортсменов в мире были за допуск россиян
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

«Мнение большинства спортсменов — не наказывать коллег-атлетов за действия своего правительства. Несмотря на отстранение ОКР, исполком МОК не изменил своих рекомендаций относительно участия нейтральных атлетов на строгих условиях», — говорится в заявлении МОК.

Подчеркивается, что защита права отдельных спортсменов на участие в соревнованиях является устоявшейся практикой.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов до Олимпиады в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. 

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что только 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить