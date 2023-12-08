МОК: большинство спортсменов в мире были за допуск россиян
- AFP
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«Мнение большинства спортсменов — не наказывать коллег-атлетов за действия своего правительства. Несмотря на отстранение ОКР, исполком МОК не изменил своих рекомендаций относительно участия нейтральных атлетов на строгих условиях», — говорится в заявлении МОК.
Подчеркивается, что защита права отдельных спортсменов на участие в соревнованиях является устоявшейся практикой.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов до Олимпиады в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее сообщалось, что только 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии квалифицировались на Олимпиаду.