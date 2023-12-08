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Чен обрадовалась решению МОК допустить россиян к Олимпиаде

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Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Чен обрадовалась решению МОК допустить россиян к Олимпиаде
  • AFP
  • © JULIEN DE ROSA

«Я всегда ратовала за то, что нашим спортсменам надо выступать в нейтральном статусе. У себя в России мы соблюдём всю необходимую атрибутику, будем болеть за ребят и поздравим их после возвращения. Нам очень важно быть на Олимпиаде и вписывать имя нашей страны и имена её олимпийцев в списки лучших в мире. Нейтральный статус однажды закончится, а это останется навсегда.

С другой стороны, МОК очень некрасиво повёл себя по отношению к тем федерациям, отборы у которых на Олимпиаду уже прошли, и непонятно, как им быть. Думаю, если комитет решил допустить россиян в нейтральном статусе, то надо дополнительное время и тем, кто не успел, чтобы у них была возможность попасть на соревнования по итогам результатов», — сказала Чен RT.

Ранее Колобков призвал не радоваться решению МОК допустить россиян к Олимпиаде в Париже.

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