Поздняков: уехавшие в США фехтовальщики совершили необдуманный поступок
- РИА Новости
- © Кирилл Зыков
«Ребята совершили необдуманный и неправильный поступок. Мне по-человечески стыдно, что эти спортсмены были в сборной команде, когда я работал в федерации фехтования. В этом я нахожу и свою недоработку», — сказал глава ОКР в эфире канала «Россия 24».
Он добавил, что жизнь расставит всё по своим местам, а для всего остального есть правоохранительные органы и уголовный кодекс.
26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.
В СМИ появилась информация, что семья Бида, а также Константин Лоханов намерены выступить за национальную команду США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Ранее Елена Вяльбе назвала дураками сбежавших в США российских фехтовальщиков.