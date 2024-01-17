RT в Telegram
Подпишись

Поздняков: уехавшие в США фехтовальщики совершили необдуманный поступок

Короткая ссылка
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об отъезде фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида в США.
Поздняков: уехавшие в США фехтовальщики совершили необдуманный поступок
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

«Ребята совершили необдуманный и неправильный поступок. Мне по-человечески стыдно, что эти спортсмены были в сборной команде, когда я работал в федерации фехтования. В этом я нахожу и свою недоработку», — сказал глава ОКР в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что жизнь расставит всё по своим местам, а для всего остального есть правоохранительные органы и уголовный кодекс.

26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.

В СМИ появилась информация, что семья Бида, а также Константин Лоханов намерены выступить за национальную команду США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее Елена Вяльбе назвала дураками сбежавших в США российских фехтовальщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить