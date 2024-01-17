Поздняков: уехавшие в США фехтовальщики совершили необдуманный поступок

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об отъезде фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида в США.

«Ребята совершили необдуманный и неправильный поступок. Мне по-человечески стыдно, что эти спортсмены были в сборной команде, когда я работал в федерации фехтования. В этом я нахожу и свою недоработку», — сказал глава ОКР в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что жизнь расставит всё по своим местам, а для всего остального есть правоохранительные органы и уголовный кодекс.

26 декабря МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, принявших участие в чемпионате США без согласия России.

В СМИ появилась информация, что семья Бида, а также Константин Лоханов намерены выступить за национальную команду США на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее Елена Вяльбе назвала дураками сбежавших в США российских фехтовальщиков.