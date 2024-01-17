В Антарктиде поднят флаг Международной федерации самбо

Участники международной экспедиции «Мирный Восток — 200», выполняя миссию в честь 85-летия самбо, доставили в Антарктиду флаг Международной федерации самбо (FIAS) и флаг Союза самбо Азии и Океании (ССАО).

Торжественная церемония поднятия флагов состоялась 7 января.

В мероприятии приняли участие начальник станции Кирилл Кучинский, двое сотрудников станции Александр Солдатенко и Михаил Панченко, а также вице-президент ССАО, президент Федерации самбо Новой Зеландии Сергей Пермитин.

«После возвращения экспедиции из Антарктиды флаги FIAS и ССАО будут доставлены в Международный центр самбо в «Лужниках», где займут своё почётное место в Музее самбо», — заявил Пермитин.

Ранее глава FIAS заявил, что чемпионат мира 2023 года получился по-настоящему зрелищным.